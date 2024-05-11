«Балтика» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Калининградская «Балтика» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Андраде, Луна, Рыбчинский, Капленко, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Энрикес, Фернандес.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Тюкавин.

Матч состоится в Калининграде на стадионе »Ростех Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После 27-ми туров национального первенства московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Калининградская команда находится в зоне вылета, на предпоследнем 15-м месте. В активе подопечных Сергея Игнашевича 36 баллов.

До конца чемпионата «Динамо» еще сыграет с самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром», а «Балтика» сразится с «Ростовом» и московским «Локомотивом». При этом калининградский клуб также сыграет в финале Пути регионов Кубка России против столичного «Спартака».

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