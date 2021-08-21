Названы самые опасные уязвимости в смартфонах

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов рассказал о самых опасных уязвимостях в смартфонах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самая опасная уязвимость — компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика приложения. Успешная атака возможна, если эти данные не шифруются и отсутствует проверка, что сервер и приложение – действительно те элементы, между которыми должно происходить взаимодействие», — заявил он.

Эксперт объяснил, что при подключении телефона к открытой сети Wi-Fi существует риск, что между сервером и приложением на устройстве появится посредник. В этом случае пользователь может утратить персональные, финансовые и учетные данные и провести ошибочную транзакцию.

Чернов посоветовал не подключаться к общественному Wi-Fi, если нужно нужно войти в банковское приложение или другую программу, которая обрабатывает ценную информацию.

Также специалист отдельно выделил уязвимости, для использования которых хакеры пишут вредоносный код. Понять, что на устройстве появился вирус, можно по ухудшению производительности или быстро разряжающемуся аккумулятору. Чтобы защититься от вредоносных программ, пользователям Android следует использовать антивирус, скачивать приложения только из Google Play, файлы – из доверенных источников и ни в коем случае не делать root, а владельцам устройств на iOS – не ставить Jailbreak.

Ранее сообщалось, что Google Play обнаружили опасные приложения.