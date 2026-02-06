Зеленский выслушает доклад украинской делегации о секретных пунктах плана

Президент Украины Владимир Зеленский намерен заслушать отчет украинской делегации, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби, по поводу конфиденциальных аспектов обсуждавшегося плана. В своем вечернем обращении в Telegram-канале он подчеркнул, что эти детали «нельзя озвучивать по телефону».

«На завтра назначил совещание с нашей делегацией: парни возвращаются на Украину сегодня, поздним вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону», — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер объявил о подготовке к «последующим встречам», которые, по его словам, также будут проходить в трехстороннем формате.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители России, Украины и Соединенных Штатов. Пресс-служба администрации Дональда Трампа заявила о готовности президента приложить максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп намерен «превратить невозможное в возможное» в этом вопросе.

Ранее Песков рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по Украине.