В Липецке подросток делал уроки и проглотил палочку от чупа-чупса

В Липецке врачи извлекли палочку от чупа-чупса из пищевода школьника

В Липецке врачам детской больницы пришлось извлекать пластиковую палочку от чупа-чупса из пищевода школьника, который случайно проглотил ее во время выполнения домашнего задания. Об этом сообщает Минздрав области.

Подросток задумался над уроками и случайно проглотил инородный предмет. Палочка застряла в пищеводе, семья обратилась за медицинской помощью. Врачи под наркозом смогли вытащить инородное тело.

После процедуры состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

До этого в Уфе женщина проглотила беспроводной наушник. Во время приема препаратов она перепутала устройство с таблеткой и приняла внутрь. Россиянка обратилась в больницу, но ей порекомендовали подождать, пока предмет выйдет естественным путем. Так и произошло.

Ранее в Ленобласти из желудка и кишечника ребенка достали 124 инородных предмета.