Российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпиады в Италии

Флаг России пронесли на церемонию открытия Олимпиады 2026 года в Италии. Фотографию мужчины с флагом опубликовал журналист Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.

На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области.

13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Россияне выступят на Играх в нейтральном статусе.

