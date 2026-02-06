Врачи госпитализировали возвращенного из украинского плена жителя Курской области

Одного из жителей Курской области, накануне возвращенных из украинского плена, госпитализировали в областную клиническую больницу из-за выявленных проблем со здоровьем. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, 26-летнего мужчину положили в больницу по настоянию врачей, которые выявили у пациента целый ряд проблем со здоровьем, требующих стационарного лечения.

Хинштейн уточнил, что курянина вывезли на Украину под предлогом оказания медицинской помощи, однако необходимого лечения он там не получил.

«Прошлой зимой осколками от снаряда ему пробило руку и раздробило кости — в результате у него неправильно сросшийся перелом плечевой кости и вообще не сросся перелом локтевой кости», — рассказал Хинштейн.

В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для лечения пациента в Курск прибыл профессор из НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Губернатор отметил, что заболевания, приобретенные в украинском плену, выявлены еще у двоих возвращенных курян.

6 февраля Хинштейн сообщил, что трое курян вернулись с территории Украины на фоне обмена военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 157 на 157. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля.

Ранее было названо число вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих в 2025 году.