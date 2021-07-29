Россиянам рассказали о новом виде мошенничества

Создатель Telegram-бота «Глаз Бога» Евгений Антипов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что его сервисом часто пользуются так называемые телефонные мошенники.

«Сейчас популярный вид мошенничества — приходит оповещение в Telegram, что через вас пытаются авторизоваться на сайтах. Создается через API сайт с кнопкой «войти через Telegram». Берется ваш телефон, находится через сервисы или утечки. Приходит оповещение, что вы осуществляете вход с такого-то сайта. И уже на самом ресурсе [находится] вредоносный код», — пояснил Антипов.

При этом любой желающий может удалить себя из базы «Глаза Бога», но об этой функции мало кто знает, отметил предприниматель.

«Это официально можно в боте сделать, раньше было возможно на сайтах, но теперь перенесли в бот. Нужно заполнить полностью анкету с телефоном и ФИО, это обязательно. Когда будет делаться запрос по вашим данным, то система будет проверять, есть ли в запрещенных словах ваш номер. Если есть, то вам приходит оповещение, что пробовали искать. Кто именно искал, мы не говорим. В перспективе хотим сделать так, чтобы можно было не запретить, а частично изменить данные или удалить данные», — заявил Антипов.

Полную версию интервью с Евгением Антиповым читайте на «Газете.Ru».