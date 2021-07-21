Netflix добавит видеоигры на свою платформу в 2022 году

Стриминговый сервис Netflix официально объявил о том, что он намерен выйти на рынок видеоигр. Об этом сообщается в отчете руководства компании для акционеров.

«Опираясь на наш предыдущий опыт интерактивного контента (например, фильм «Черное зеркало: Брандашмыг» и игра-дополнение к сериалу «Очень странные дела»), мы рассматриваем игры как еще одну новую категорию контента. Аналогично как мы расширяли возможности и стали создавать оригинальные фильмы, анимацию и телешоу», — говорится в документе.

Также уточняется, что первыми начнут выходить проекты для смартфонов и планшетов. Новая категория контента будет доступна всем обычным подписчикам платформы.

Ранее сообщалось, что российская киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» и стриминговый сервис Netflix ведут переговоры о создании совместных проектов.