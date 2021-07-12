Картридж c игрой Super Mario 64 продали за $1.56 млн

Hе распакованный картридж c компьютерной игрой Super Mario 64 продали на аукционе Heritage Auctions за $1.56 млн, сообщает Twitter аукциона.

Картридж был выпущен в 1996 году и предназначен для игровой приставки N64 Nintendo.

Сама игра — Super Mario 64 — попала в Книгу рекордов Гиннесса, как одна из самых продаваемых в истории игр и стала самой продаваемой игрой для своей платформы.

Кроме того, Super Mario 64 неоднократно попадала на призовые места списков «Лучших игр всех времён» в различных игровых изданиях.

Сумма $1.56 млн за картридж побила предыдущих рекорд, установленный в пятницу, 9 июля, когда копию компьютерной игры «The Legend of Zelda» продали за $870 000.

До этого винтажный катридж с Super Mario Bros. продали на аукционе Heritage Auctions за $660 000.

Катридж находился в идеальном состоянии, не распакованный с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.