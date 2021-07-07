Эксперт назвала признаки зависимости от телефона

К основным признакам зависимости от телефона, или номофобии, можно отнести отрицание проблемы, нервозность при отсутствии смартфона в руках, замену реального общения телефоном, а также постоянную проверку уведомлений, рассказала «Газете.Ru» основатель health tech компании AIBY Оля Осокина.

«Номофобия – патологическая зависимость от телефона. Всего 10% людей могут остаться наедине с самим собой без телефона, планшета и связи. А этому всего две причины – или страх одиночества и неумение быть наедине с самим с собой, или номофобия», — рассказывает Осокина.

При этом у заболевания есть и вторая стадия развития.

«Вы наблюдаете у себя синдром FOMO (fear of missing out) — боязнь пропустить важный звонок или событие, зависть при подглядывании за чужой жизнью. Также у вас есть страх одиночества, ведь лайк в инстаграме, смс в чате, смайлик от друга показывают, что вы не один. У вас отсутствует взаимопонимание с родителями, второй половинкой и коллегами», — перечисляет эксперт признаки второй стадии номофобии.

Кроме того у больных наблюдается эскапизм — жизнь в телефоне создает иллюзию занятости.

Зависимость от телефона может привести к таким негативным последствиям как частые головные боли, нестабильное давление, набор веса, а также снижение барьера стрессоустойчивости. Однако с этой зависимостью, как и с любой другой, можно бороться. Для этого необходимо выключить уведомления от ненужных приложений и игр, не отвлекаться на смартфон во время еды, а также очистить его от старых файлов и приложений.