TikTok назвали лидером по распространению контента о суициде

Эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров провели исследование и обнаружили в TikTok около 1,7 тыс. видеозаписей, которые каким-либо образом относятся к тематике «синего кита», пропагандирующих суицид среди подростков. Ассоциация направило письмо с данной информацией Роскомнадзору, пишут «Известия».

Как отметили в организации, такой показатель стал максимальным среди всех крупных платформ.

В ассоциация выразили беспокойство тем, что TikTok стал абсолютным лидером по распространению контента с хештегами, относящимися к «группам смерти», и обратились к Роскомнадзору с просьбой «принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями».

Исследование проводилось с конца марта по начало июня текущего года. Эксперты также проанализировали контент, размещенный в Facebook, Instagram и во «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре изданию подтвердили получение обращения. В ведомстве его уже изучают.

В пресс-службе TikTok изданию заявили, что безопасность является «абсолютным приоритетом» сервиса.

Ранее в TikTok сообщили, что соцсеть оперативно удаляет контент, связанный с самоубийствами или причинением себе вреда.