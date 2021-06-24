В работе Telegram произошел сбой

Пользователи жалуются на проблемы в работе мессенджера Telegram, сообщает сайт Downdetector.

По данным сайта, сбои фиксируются в России, Украине и Белоруссии примерно с полудня. Большинство пользователей жалуются на то, что не могут подключиться к мессенджеру, некоторые – что не отправляются сообщения.

Ранее крупный сбой произошел в работе Google у пользователей гаджетов на ОС Android: у них возникли проблемы в работе приложения и сервисов Google. У большей части из них возникли проблемы с поисковой системой и входом в личный аккаунт. Сбои были зафиксированы в России, а также в Польше, Великобритании и Германии.

До этого проблемы с работой Telegram были зафиксированы в мае: пользователи также жаловались на сложности с запуском приложения и трудности во время отправки сообщений.