Памфилова заявила об атаках на сайт ЦИК

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) России постоянно сталкивается с хакерскими атаками на свой сайт. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

«Поскольку наша информационная система ГАС «Выборы» надежно защищена, акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК», — сказала она.

По словам Памфиловой, злоумышленники постоянно пытаются исказить или подменить опубликованную на сайте реальную информацию о выборах, а также стремятся перехватить управление платформой.

Глава ЦИК подчеркнула, что благодаря сильной службе безопасности подобные атаки получается отразить.

«Хочу сказать, что география таких атак довольно многозначительная. Я назову только две страны, откуда больше всего: США и Великобритания», — поделилась Памфилова.

Она также добавила, что существует целый ряд данных, которые ЦИК не хочет афишировать, чтобы не вооружать противников.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что в ходе сентябрьских выборов в Государственную Думу будут попытки внешнего вмешательства, однако тайно повлиять на ход выборов не удастся, так как все будет очевидно.