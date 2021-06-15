Стало известно, как будет выглядеть «Windows 11»

В cети появились скриншоты новой операционной системы от Microsoft, которая может получить название Windows 11. Подробное видео с описанием интерфейса новой платформы выложил редактор издания The Verge Том Уоррен.

В ролике видно, что значки приложений теперь находятся в центральной панели задач. Меню «Пуск» сдвинулось в центр стало более простым по сравнению с Windows 10. Microsoft также использует закругленные углы. Они видны в контекстных меню, а также в приложениях и проводнике.

Журналист отмечает, что новый пользовательский интерфейс Windows 11 и меню «Пуск» очень похожи на то, что изначально было в Windows 10X .

«Microsoft упрощала Windows для устройств с двумя экранами, прежде чем отменить этот проект в пользу Windows 11. Визуально самые большие изменения, которые вы заметите, можно найти на панели задач. Microsoft разместила здесь значки приложений по центру, очистила область панели задач и добавила новую кнопку «Пуск» и меню», — пишет автор в обзоре.

Ранее некоторые скриншоты, предположительно, Windows 11 появились на китайском сайте Baidu.

Накануне Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 10.

24 июня компания должна представить новую версию операционной системы Windows. Ожидается, что в новой операционной системе будет обновлен дизайн, появятся дополнительные возможности для разработчиков. Кроме того, компания обещает предложить более простые способы взаимодействия пользователей.