Путин назвал условие для выдачи киберпреступников США

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выдать киберприступников США, однако подобные договоренности должны нести обоюдный характер.

«Все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликован на платформе «Смотрим».

Глава государства подчеркнул, что Россия пойдет на такой шаг, если США согласятся на равные условия и будут выдавать киберпреступников РФ.

Путин добавил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что двое россиян признали вину по делу о киберпреступлениях против США.

До этого стало известно, что суд в США приговорил россиянина Дмитрия Медведева к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе организованной группы.