В Минобороны отчитались о групповых ударах по военным объектам на Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) республики. Также целями ударов стали транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили в министерстве.

Помимо этого, ВС РФ поразили железнодорожные составы с вооружениями, склады боеприпасов, места хранения и производства беспилотников, пункты временной дислокации украинской армии и иностранных военных, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что удары были нанесены в период с 28 февраля по 6 марта. Они стали ответом на атаки на гражданские объекты на территории России, реализуемые со стороны Украины.

28 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ впервые ударили по Краматорску в Донецкой народной республике ствольной артиллерией. По его словам, удар пришелся по целям в поселке городского типа Беленькое. Военкор написал, что раз президент Украины Владимир Зеленский не стремится выводить войска из Краматорско-Славянской агломерации, значит, это сделают российские военные.

Ранее США выступили против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки РФ на энергетику Украины.

 
