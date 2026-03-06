Массовое ДТП произошло в Ходынском тоннеле в Москве

В Москве в Ходынском тоннеле произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Ходынском тоннеле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — сообщает канал.

Отмечается, что движение транспорта в сторону центра затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Алтайском крае иномарка врезалась в общественный транспорт с детьми. Водители запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. По данным канала, пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.