В России отметили снижение авторитета США в мире

Политолог Гурнов: традиционные союзники США начинают говорить Трампу нет
Сергей Булкин/РИА Новости

Военная операция США в Иране показала, что даже традиционные союзники начали говорить Вашингтону «нет». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политический обозреватель Александр Гурнов.

«На фоне усиливающегося давления со стороны США даже традиционные союзники начинают говорить Вашингтону «нет». Показательным является отказ Испании ввязываться в войну в Иране. Так и многие страны Персидского залива ощущают не только некоторую слабость со стороны Штатов, но и то, что их просто использовали против Ирана», — сказал политолог.

По его мнению, все это свидетельствует о снижении авторитета Соединенных Штатов на мировой арене и о постепенной перестройке однополярного мира в многополярный.

«Для России в сложившейся обстановке критически важно сделать две вещи. Во-первых, выиграть войну на Украине и заставить Киев капитулировать. Во-вторых, политически поддержать Иран и помочь ему с достоинством выйти из конфликта со Штатами. Это необходимо, чтобы показать всему миру, что многополярный мир победит однополярную систему», — заключил Гурнов.

Страны Персидского залива на фоне атак Ирана больше не верят, что США в состоянии их защитить, пишет журнал Foreign Policy. В материале отмечается, что весь порядок в странах Персидского залива долгое время основывался на гарантиях безопасности США, но неспособность Штатов защитить регион стала шокирующим откровением.

«Им трудно поверить в бессилие США в защите нефтяных объектов и судоходства, а также в неспособность или нежелание США оперативно обновлять свои истощающиеся запасы перехватчиков. Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности», — пишет Foreign Policy.

Ранее Трамп заявил о готовности принять помощь любой страны в борьбе с Ираном.

 
