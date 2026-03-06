Размер шрифта
В бундестаге оценили угрозы Зеленского Орбану

Депутат Вайдель: угрозы Зеленского Орбану – это переломный момент
Andreas Arnold/Global Look Press

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану являются «переломным моментом». Об этом в соцсети X написала член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Зеленский – главный партнер немецкого федерального правительства и ЕС – открыто угрожает президенту Венгрии Виктору Орбану «визитом» своих солдат в его частную резиденцию. Это переломный момент», – отметила депутат.

В феврале Вайдель также написала, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию, так как ЕС хочет таким образом добиться смены правительства в стране.

5 марта Зеленский заявил, что он передаст ВСУ адрес Орбана, если Венгрия продолжит блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что ни одна страна не имеет права угрожать Венгрии. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал угрозы Зеленского переходом красных линий.

Кроме того, венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» осудили угрозы Зеленского в адрес Орбана, а глава партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил руководству Евросоюза разорвать все связи с украинским лидером, пока он не извинится перед Венгрией и не объяснит свои слова.

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
