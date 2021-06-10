Крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил $11 млн атаковавшим его хакерам

Крупнейший в мире производителя мяса JBS заплатил $11 млн хакерам, которые провели атаку на системы корпорации. Об этом сообщается на сайте компании.

Как заявили в пресс-службе корпорации, подразделение компании JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп в размере, эквивалентном $11 млн, в ответ на преступную кибератаку».

В сообщении также отмечается, что на момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий.

По словам гендиректора JBS USA Андре Ногейра, в корпорации решили принять это «непростое» решение, «чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов».

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки. Кибератака привела к приостановке работы пяти крупных мясоперерабатывающих заводов компании в США. Вашингтон заподозрил в кибератаке на JBS «российских хакеров».