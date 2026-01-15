В России растет популярность путешествий по Золотому кольцу

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования в городах, расположенных на Золотом кольце, одном из самых популярных туристических маршрутов России, и рассказал, какие локации были более востребованы в 2025 году и во сколько обходились гостиницы. Выяснилось, что популярность путешествий по Золотому кольцу растет: по сравнению с 2024 годом число заказов выросло на 7%.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

«На днях в правительстве сообщили о расширении маршрута: к девяти уже входящим в него городам добавится еще 49 населенных пунктов, в том числе в Тверской и Нижегородской областях. Это логичный ответ на постоянно растущий интерес у туристов: людям нравится исследовать родную страну, причем не только крупные города, но и небольшие колоритные городки и села, а также национальные парки. Благодаря расширенному маршруту многие поселки получат возможность активнее развивать туристическую инфраструктуру, а путешественники смогут выстраивать более гибкие и разнообразные маршруты для поездок», — комментирует инфоповод руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Средняя стоимость номера в гостиницах городов Золотого кольца в 2025 году составила 7 000 рублей в сутки — за год путешественники стали выбирать более бюджетные варианты жилья (в 2024 году — 8 300 рублей).

Интересно, что в прошлом году почти половина бронирований, или 44,9%, были оформлены на одного путешественника — за год число соло-туристов выросло на 19%. Вдвоем отдыхали в городах Золотого кольца 39,8% россиян (на 12% меньше), втроем — 8,7% (-7%), а вчетвером — 5,0% (-47%). В остальных заказах указаны пять и более человек.

Самым популярным городом в 2025 году оказался Ярославль: 31,7% бронирований отелей приходятся именно на столицу Золотого кольца, а средняя стоимость гостиницы там составила 7 200 рублей в сутки. Второе место занял Владимир с долей бронирований 24,6%; номер там в 2025 году обходился примерно в 5 500 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Кострома с 12,4%; в этом городе путешественники выбирали довольно дорогое жилье — в среднем за 7 450 рублей в сутки.

Далее в списке популярных направлений следуют Иваново (доля — 9,3%; стоимость номера — 5 900 рублей в сутки), Суздаль (7,7%; 14 100 рублей), Сергиев Посад (5,9%; 5 700 рублей), Переславль-Залесский (5,0%; 7 250 рублей), Ростов Великий (1,8%; 5 650 рублей) и Углич (1,6%; 5 650 рублей).

Ранее россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28.