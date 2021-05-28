Роспотребнадзор потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов

В Роскомнадзоре (РКН) потребовали удалить из Instagram публикацию, которая оскорбляет память участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве не уточняется о какой публикации идет речь.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах», — говорится в сообщении

Также, в РКН отметили, что распространение на территории России сведений, которые выражают явное неуважение к обществу, проявляющееся в очернении воинской славы и памятных дат РФ, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщила о том, что депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, согласно которым гражданам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до 5 млн рублей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.