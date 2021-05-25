Компании Google в России могут грозить штрафы еще на 25 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку дел.

Как уточняется, сейчас в российском суде на очереди шесть административных протоколов в отношении американской корпорации.

Пять протоколов в отношении компании касаются неудаления запрещенного в России контента определенной тематики. По каждому предполагается до 4 млн руб. штрафа (часть 2 статьи 13.41 КоАП). Рассмотрение запланировано на следующий вторник, 1 июня.

Кроме того, в одном протоколе речь шла о повторном отказе Google убрать ссылку на страницу с запрещенной информацией. По этому делу корпорации грозит до 5 млн руб. штрафа (часть 2.1 статьи 13.40 КоАП России). Заседание пройдет в этот четверг, 27 мая.

25 мая сообщалось, что суд оштрафовал Google на 6 млн рублей. Поводом для штрафа стал неудаленный противоправный контент. По каждому из протоколов компания Google была признана виновной и оштрафована на 2 млн рублей.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района столицы оштрафовал соцсеть Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы были составлены в отношении Facebook, Google, а также Telegram.