Суд оштрафовал Google на 6 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей за неудаление противоправного контента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассматривал три протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП о неудалении информации, запрещенной российским законодательством.

По каждому из протоколов компания Google была признана виновной и оштрафована на 2 млн рублей, общая сумма штрафа составила 6 млн рублей.

Накануне в пресс-службе Роскомнадзора заявили о том, что не исключают замедление трафика сервисов компании Google в связи с тем, что компания полностью не выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в государстве информацией.

До этого rстало известно, что компания Google впервые подала иск против Роскомнадзора с целью оспорить требование ведомства удалить ссылки на противоправные материалы. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что в ведомстве готовы судиться с американской компанией Google.