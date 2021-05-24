Правительство намерено ограничить зарубежным экосистемам доступ в Россию

Российское правительство намерено ограничить доступ зарубежных цифровых экосистем в страну и дать преимущество отечественным платформам, сообщает издание «Известия» со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

Концепция обусловлена интересами государства в сфере безопасности, так как использование российских платформ предотвратит накопление важной информации за границей. Кроме того, технологическая независимость России станет стимулом для инвестиций.

По плану правительства, иностранные платформы будут допускаться в Россию, если в них будут участвовать местные производители товаров и услуг. У российских же экосистем будет преференциальное положение.

При этом кабмин отмечает важность создания мер по надзору за добросовестным поведением российских экосистем. В частности, предлагается согласовывать все сделки слияния и поглощения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость разработать меры по информационной безопасности, борьбе с мошенничеством и защите персональных данных для непрерывной работы платформ.

Как пояснил изданию источник в правительстве, концепция не направлена на запрет доступа иностранных цифровых экосистем к российскому рынку, ее целью является формирование взаимовыгодных условий без дискриминации национальных платформ.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обяжет владельцев крупнейших IT-ресурсов открывать в России представительства под угрозой ограничения доступа к ресурсам.