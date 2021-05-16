В России запустят единую платформу управления данными

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил положение о создании Единой информационной платформы национальной системы управления данными, сообщается на сайте кабмина.

Основная задача платформы — улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг для граждан. Отмечается, что система объединит данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Госреестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в настоящее время сведения, содержащиеся на вышеперечисленных ресурсах, рассредоточены и обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации не объединены общими правилами. Запуск новой платформы ускорит обмен данными между госструктурами и процесс оказания тех или иных услуг для граждан станет быстрее.

Система будет запущена до конца 2021 года, ее оператором назначено Минцифры.

Ранее сообщалось, что в России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки.