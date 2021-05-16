В России запустят единую платформу управления данными

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил положение о создании Единой информационной платформы национальной системы управления данными, сообщается на сайте кабмина.

Основная задача платформы — улучшить качество и доступность государственных и муниципальных услуг для граждан. Отмечается, что система объединит данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Госреестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в настоящее время сведения, содержащиеся на вышеперечисленных ресурсах, рассредоточены и обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации не объединены общими правилами. Запуск новой платформы ускорит обмен данными между госструктурами и процесс оказания тех или иных услуг для граждан станет быстрее.

Система будет запущена до конца 2021 года, ее оператором назначено Минцифры.

Ранее сообщалось, что в России появится платформа для автоматического предоставления соцподдержки.