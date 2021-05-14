В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

В разных странах пользователи Facebook и Instagram жалуются на сбои в работе соцсетей, сообщается на сайте DownDetector.

Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть пользователей, заявивших о сбоях Facebook, проживает в США. Они пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 19% — на полное отключение соцсети, 22% — сообщили о сбоях в новостной ленте.

У Instagram происходили более масштабные сбои. Сообщения приходили из США, Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. На работу новостной ленты соцсети пожаловались 56% пользователей, на сбои с авторизацией — 32%, еще 10% — на проблемы с работой опции Stories.

В прошлый раз сбои в Facebook и Instagram произошли в апреле 2021 года.