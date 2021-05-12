Пользователи из ряда стран сообщают о сбое в работе TikTok

В ряде стран, в основном в США, наблюдается проблема в работе социальной сети TikTok. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Кроме того, о сбое сообщают жители Канады, Великобритании, Германии и других странах.

Основная причина жалоб — трудности с просмотром видео.

Сегодня также сообщалось, что стоимость поездки на такси перестала отображаться в приложениях Яндекс.Go и Uber Russia. При выборе точки подачи автомобиля и точки назначения пользователи вместо точной стоимости видят лишь минимальную цену. В «Яндекс.Такси» объяснили «Газете.Ru», что специалисты уже работают над исправлением неполадки.

До этого сообщалось, что пользователи Twitter сообщили о сбое в работе социальной сети. Жалобы поступают из США, Японии и Великобритании. На территории России, как следует из данных сервиса, неполадок не наблюдается. 69% пользователей сообщили о сбоях в работе сайта, 16% имеют сложности с работой приложения на Android, 13% не могут авторизоваться.