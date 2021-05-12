«ВКонтакте» обжалует штраф 1,5 млн рублей за запрещенный контент

Социальная сеть «ВКонтакте» собирается обжаловать решение Мирового суда в Санкт-Петербурге, по которому соцсеть обязана заплатить штраф в размере 1,5 млн рублей за несвоевременное удаление запрещенного контента — информации с призывами к участию в несогласованных акциях.

«В ходе заседания 12 мая мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал ВКонтакте по иску Роскомнадзора на 1,5 миллиона рублей за YouTube-ролики с призывами выходить на митинги. Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе соцсети.

До этого в марте соцсеть оштрафовали по аналогичной статье на 1,5 млн рублей, поскольку, по мнению Роскомнадзора, «ВКонтакте» несвоевременно удалила информацию, которая содержала «призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Новый штраф также связан с аналогичным требованием от 27 января, согласно материалам дела, 31 января Роскомнадзор направил в администрацию «ВКонтакте» требование удалить контент по восьми ссылкам, но в течении дня с момента уведомления запрещенный контент удален не был.

Ранее суд оштрафовал «ВКонтакте» еще на 1,5 млн рублей из-за запрещенного контента.