Политика

Песков ответил на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20

Песков: речи о визите Путина в Майами на саммит G20 не идет
Adnan Abidi/Reuters

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в американском штате Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, об этом речи не идет», — сказал представитель Кремля.

Саммит G20 пройдет 14 — 15 декабря. Площадкой для мероприятия выбран клуб Trump National Doral, принадлежащий компании президента США Дональда Трампа The Trump. При этом встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30 — 31 октября 2026 года.

В феврале комиссия по обеспечению участия России в G20 отметила важность координации с американским председательством.

3 февраля представитель президента России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш провела заседание Межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в «Группе двадцати» с участием руководящего состава профильных российских министерств и ведомств.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Польши стать членом G20.

 
