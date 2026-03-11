Отряд спецназначения украинского оперативного командования «Юг» был уничтожен на острове Змеиный в акватории Черного моря. Видеокадры с места событий, снятые разведывательным дроном, показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что удар был совершен высокоточными планирующими бомбами УМПБ (Д-30), которые были приняты на вооружение российской армией в 2024 году.

16 февраля военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска поразили скопление личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области. По его словам, военные проходили подготовку в Европе и США.

До этого Дандыкин рассказал, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что с начала спецоперации на Украине ВСУ понесли 55 тысяч безвозвратных потерь, не отражают действительности.

По словам Дандыкина, безвозвратных потерь на самом деле намного больше даже по подсчетам партнеров Киева. Речь идет о числе в 40 тысяч в среднем ежемесячно.

Ранее российские силы ударили по острову Змеиный сверхзвуковыми ракетами.