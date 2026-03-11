Валиева и Петросян выступят на кубке Первого канала

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валеева и трехкратная чемпионка России Аделия Петросян примут участие в Кубке Первого канала в составе сборной Москвы. Состав команды опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Вместе с Валиевой и Петросян за одну команду будут выступать Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров.

Сборную Санкт-Петербурга представят Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева и Дмитрий Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Петросян сделала символический удар перед началом матча РПЛ.