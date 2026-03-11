США намерены разместить контингент в Румынии

Соединенных Штаты Америки могут временно разместить в Румынии до 500 военных и истребители для операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

»Вашингтон намерен направить несколько самолетов на авиабазу Михаил Когэлничану, где будут проводиться более широкие операции по материально-техническому обеспечению и дозаправке... США также планируют направить в Румынию до 500 солдат», — поделились собеседники агентства.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Румыния одобрит запрос США на размещение своих военных.

Отмечается, что власти Румынии готовы одобрить запрос Вашингтона на временное размещение истребителей на черноморской авиабазе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю.