В столице Катара произошли новые взрывы

В столице Катара Дохе произошли взрывы, вызванные работой систем ПВО
В столице Катара Дохе произошли взрывы, вызванные работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, жители Дохи получили на мобильные телефоны уведомление о повышении уровня угрозы безопасности с призывом оставаться в помещениях.

В ночь на 9 марта по южным районам столицы Катара прошла взрывная волна от серии ударов. Местные жители получили на мобильные телефоны оповещение о воздушной тревоге. Затем раздались звуки громких ударов, из-за чего волна прошла по домам на юге города и задребезжали стекла.

Позднее стало известно о новой серии взрывов в Дохе.

Взрывы происходят на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. 28 февраля Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Израиля высказался по поводу окончания войны с Ираном.

 
