Леня из «Ворониных» поделился секретами похудения

Актер Станислав Дужников заявил, что худеет с помощью физической активности и диет

Актер Станислав Дужников рассказал «СтарХиту», что худеет с помощью физической активности и диет.

Дужников уточнил, что старается не строго ограничивать себя в еде и не отказываться от конкретных продуктов совсем.

«Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — поделился артист.

В июне Станиславу Дужникову урезали желудок ради борьбы с лишним весом. Telegram-канал Mash сообщил, что операция длилась три часа. По данным журналистов, у звезды сериала «Воронины» диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа.

Станислав Дужников наиболее известен по роли Лени из сериала «Воронины». Он также снимался в таких проектах, как «ДМБ», «Каменская», «Дальнобойщики», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Ивановы-Ивановы», «Артек. Большое путешествие», «Костя — Вера».

Ранее СТС удалил серию Ворониных с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).