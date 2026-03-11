Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Леня из «Ворониных» поделился секретами похудения

Актер Станислав Дужников заявил, что худеет с помощью физической активности и диет
KION

Актер Станислав Дужников рассказал «СтарХиту», что худеет с помощью физической активности и диет.

Дужников уточнил, что старается не строго ограничивать себя в еде и не отказываться от конкретных продуктов совсем.

«Есть можно все, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье», — поделился артист.

В июне Станиславу Дужникову урезали желудок ради борьбы с лишним весом. Telegram-канал Mash сообщил, что операция длилась три часа. По данным журналистов, у звезды сериала «Воронины» диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа.

Станислав Дужников наиболее известен по роли Лени из сериала «Воронины». Он также снимался в таких проектах, как «ДМБ», «Каменская», «Дальнобойщики», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Ивановы-Ивановы», «Артек. Большое путешествие», «Костя — Вера».

Ранее СТС удалил серию Ворониных с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!