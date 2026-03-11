В Кремле заявили о постоянном контакте с властями Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в контактах с Ираном задействованы все необходимые связи. Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами.

«Могу лишь сказать, что находимся в постоянном контакте с иранской стороной и руководством Ирана», — добавил он.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что на данный момент встреча Путина с Пезешкианом вряд ли возможна.

10 марта российский и иранский лидеры провели телефонный разговор. Пезешкиан поблагодарил главу РФ за позицию в поддержку Исламской Республики на фоне военной кампании США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран попросил страны Персидского залива раскрыть данные об укрытиях противника.