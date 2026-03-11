В Нижнем Новгороде двух подростков осудили за теракт после поджога релейного шкафа

Подростки из Нижегородской области получили срок за поджоги на железноой дророге

В Нижнем Новгороде двух подростков осудили по делу о совершении теракта, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум 17-летним жителям Нижегородской области за поджоги на Горьковской железной дороге.

Подростки признаны виновными по ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В феврале 2025 года один из них за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф, а затем вместе со знакомым повредил еще два шкафа пунктов считывания информации.

Их действия, как следует из обвинительного заключения, были направлены на дестабилизацию работы органов власти и влияние на их решения. В результате пострадали железнодорожные объекты на перегоне Шахунья — Пижма, что вызвало задержки поездов на этом участке.

Правоохранители оперативно установили и задержали виновных. С учетом позиции прокуратуры суд назначил наказания: одному — 6 лет, другому — 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

