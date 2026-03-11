Иран вернулся к технологиям Первой мировой войны, чтобы общаться с союзниками

Иран активировал номерные радиостанции, чтобы передавать шифры союзникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации Telegram-канала, Иран использует радиостанции для передачи сообщений в близлежащие регионы. Номерные радиостанции — это радиостанции большого покрытия, о принадлежности которых к какой-либо стране или организации достоверно неизвестно. Обычно они передают в эфир набор чисел, слов или букв, который зачитывает диктор или синтезированный компьютером голос.

«Это простой и надежный способ коммуникации правительственных организаций и агентов, в том числе работающих под прикрытием», — пишет автор канала.

Отмечается, что номерные, или числовые, радиостанции начали использовать еще в годы Первой мировой войны. Такой способ общения имеет определенные преимущества.

Во-первых, шифр, переданный через радиостанцию, практически невозможно вскрыть, не имея ключа. Часто он бывает индивидуальным и одноразовым.

Во-вторых, получатель, принимая сообщение, ничем себя не выдает, в отличии от интернета или сотовой связи.

В-третьих, радиосвязь стоит дешевле любого другого способа общения. Для ее осуществления нужны обычный радиопередатчик и бытовой радиоприемник.

11 марта посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран не будет стремиться к обладанию собственным ядерным оружием.

Ранее МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия.