В Кремле прокомментировали удар ВСУ по Брянску, назвав его «варварским»

Песков рассказал об ответных действиях РФ после удара ВСУ ракетами по Брянску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску «варварским». Его слова приводит РИА Новости.

«Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и проводится спецоперация. Демилитаризация Киева и лишение возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что запуск ракет Storm Shadow по Брянской области был невозможен без британских специалистов.

10 марта Вооруженные силы Украины атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что украинские формирования нанесли удар по Брянску, использовав не менее восьми ракет.

Ранее в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску.