В Дубае прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Дубае. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Громкий взрыв слышен в Дубае», — говорится в сообщении.

До этого иранские вооруженные силы вновь ударили по странам Персидского залива. Атака произошла после обещания президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не нападать на соседние государства. По мнению Associated Press, это показывает ограниченность полномочий иранского президента. В результате атаки в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили об угрозе кислотных дождей после ударов США по нефтехранилищам.