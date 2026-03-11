В Кремле прокомментировали включение испытаний по управлению дронами в ГТО

Песков: вопрос о дополнении ГТО управлением БПЛА не стоит на повестке дня

Вопрос о дополнении ГТО (Готов к труду и обороне) испытаниями по управлению беспилотниками не находится на повестке дня в Кремле. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта тема не находится сейчас на повестке дня», — отметил он.

Песков также не стал комментировать вопрос о том, сдают ли в Кремле нормы ГТО.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству проработать вопрос о дополнении соревнований ГТО испытаниями по управлению беспилотниками.

До этого Министерство физической культуры и спорта Московской области выступило с инициативой после девятых классов ввести физкультуру и экзамен обязательный в виде ГТО. По предложению главы ведомства Дмитрия Абаренова, это нововведение позволит детям «максимально приобщились к урокам физкультуры с самого раннего возраста». Так, по задумке подмосковного правительства, оценки школьникам будут соответствовать системе поощрения в соревнованиях ГТО: золотой знак — «пятерка», серебряный — «четверка» и «тройка» — бронзовый знак.

11 марта исполняется 95 лет со дня вступления в действия комплекса ГТО, который был утвержден в 1931 году Всесоюзным советом физической культуры при Центральном исполнительном комитете СССР.

Ранее министр спорта России высказался о популярности значка ГТО.