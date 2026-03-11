Врач рассказал, как употреблять красное мясо без риска развития рака

Снизить риск развития рака кишечника при употреблении красного мяса можно, если сочетать его с овощами и другими продуктами, богатыми клетчаткой. Об этом изданию Daily Mail рассказал гастроэнтеролог Ангада Дхиллон из Фонда Национальной службы здравоохранения Люишема и Гринвича.

Врач отметил, что в последние годы переработанное мясо — например, бекон и ветчина — привлекает особое внимание ученых из-за связи с повышенным риском колоректального рака. По оценкам специалистов, регулярное употребление около 50 г переработанного мяса в день (примерно два ломтика бекона) может повышать риск развития этого заболевания почти на 20%.

По словам доктора Дхиллона, потребление говядины, свинины, баранины и переработанного мяса нужно ограничить до 70 г в день. При этом полностью исключать такие продукты из рациона необязательно — опасность возникает, если мясо употребляется часто и в больших количествах, особенно при дефиците клетчатки в рационе.

Врач советует чаще добавлять к мясным блюдам продукты растительного происхождения — овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

«Клетчатка не переваривается организмом, но сокращает время контакта потенциально вредных веществ со стенками кишечника. Кроме того, кишечные бактерии расщепляют клетчатку с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Эти соединения обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать клетки кишечника от изменений, которые могут привести к развитию рака», — отмечает экперт.

Врач также напомнил о других мерах профилактики: поддержании физической активности, контроле веса, полноценном сне, отказе от курения и ограничении алкоголя.

При появлении тревожных симптомов — например, крови в стуле или длительных нарушений стула — специалист рекомендует как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование желудочно-кишечного тракта.

