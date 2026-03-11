Фон дер Ляйен оценила идею возврата к импорту российских энергоресурсов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможное возвращение ЕС к использованию российских нефти и газа «стратегической ошибкой». По ее мнению, принятие такого решения сделает страны объединения «уязвимыми», пишет ТАСС.

Она отметила, что в условиях текущего кризиса, возникшего из-за конфликта на Ближнем Востоке, некоторые представители ЕС считают необходимым отказаться от долгосрочной стратегии по полному отказу от российских энергоресурсов и начать вновь пользоваться ими.

«Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, уязвимыми и слабыми», — сказала фон дер Ляйен.

9 марта президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации на рынках нефти и газа призвал не ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок российских энергоносителей. Глава государства поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в ЕС и увести эти объемы на более интересные направления.

До этого агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия предложила запретить закупки российского газа к 2027 году. Речь идет об импорте обычного и сжиженного природного газа из РФ по существующим контрактам.

Ранее экономист назвал планы Путина оставить Европу без газа шокирующими, но ожидаемыми.