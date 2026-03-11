Размер шрифта
Россия выиграла третью золотую медаль на Паралимпиаде

Лыжник Голубков завоевал золотую медаль в гонке на 10 км на Паралимпиаде
Sarah Meyssonnier/Reuters

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км на Паралимпийских играх — 2026 в Италии.

Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды, с преимуществом в 17,6 секунды от серебряного призера.

У Голубкова врожденная патология нижних конечностей. С пяти лет он проживал в психоневрологическом интернате, а позднее занялся спортом.

Для России эта третья золотая медаль на Паралимпиаде, до этого на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года.

Ранее немцы отказались фотографироваться с российской чемпионкой Паралимпиады.

 
