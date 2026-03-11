Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Мэр Сочи заявил о беспрецедентной по длительности атаке ВСУ на курорт

Мэр Прошунин: атака ВСУ на Сочи продолжается почти сутки
Администрация города Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорт продолжается почти сутки.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. Еще раз от лица всех жителей города и находящихся на территории гостей выражаю благодарность всем защитникам Сочи», — написал мэр.

Прошунин также сообщил о поручении руководителям муниципальных предприятий и организаций проработать вопрос временного послабления режима работы для сотрудников, воспитывающих детей до 12 лет включительно. Он подчеркнул, что данная мера касается в первую очередь родителей с детьми, школьников и студентов.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом пострадал один человек.

В ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее украинские беспилотники атаковали предприятие в Пермском крае.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!