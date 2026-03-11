Мэр Сочи заявил о беспрецедентной по длительности атаке ВСУ на курорт

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram-канале, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорт продолжается почти сутки.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. Еще раз от лица всех жителей города и находящихся на территории гостей выражаю благодарность всем защитникам Сочи», — написал мэр.

Прошунин также сообщил о поручении руководителям муниципальных предприятий и организаций проработать вопрос временного послабления режима работы для сотрудников, воспитывающих детей до 12 лет включительно. Он подчеркнул, что данная мера касается в первую очередь родителей с детьми, школьников и студентов.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом пострадал один человек.

В ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее украинские беспилотники атаковали предприятие в Пермском крае.