Путин поблагодарил президента Азербайджана за эвакуацию россиян из Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву признательность за помощь в организации эвакуации из Ирана россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поблагодарил Алиева за обеспечение доставки из России гуманитарной помощи иранцам через азербайджанскую территорию.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

На прошлой неделе в погранслужбы Азербайджана сообщили, что с 28 февраля по 7 марта через границу страну из Ирана эвакуировали 282 гражданина Российской Федерации. В общей сложности из Исламской Республики вывезли около 1800 человек.

Ранее власти Азербайджана помогли организовать выезд российских автомобилей из Ирана.