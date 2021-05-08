США присоединятся к международному соглашению по борьбе с экстремизмом

США присоединятся к международной инициативе «Призыв Крайстчерча», которая направлена на борьбу с распространением террористического и экстремистского контента в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что «противодействие использования интернета террористами и настроенными на насилие экстремистами для радикализации и вербовки [сторонников]» является «важным приоритетом» для Соединенных Штатов.

«США приветствуют формулировки «Призыва Крайстчерча», подчеркивающие важность соблюдения прав человека и верховенства закона», — говорится в заявлении.

По словам Псаки, страна, присоединяясь к данной инициативе, «не будут предпринимать шагов, которые нарушали бы свободу слова или ассоциаций, гарантируемые 1-й поправкой к Конституции США».

Она также отметила, что Вашингтон с нетерпением ждет участия в виртуальной встрече участников данный инициативы, которая должна пройти 14 мая.