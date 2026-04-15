Продюсер раскрыл цель приезда Пугачевой в Россию

Продюсер Рудченко: Пугачева может приехать в Россию для восстановления репутации
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию для того, чтобы подготовить почву для возвращения в страну. Об этом aif.ru рассказал продюсер Павел Рудченко.

По его мнению, она попытается наладить отношения с властью и «протоптать» тропинку для возможного возвращения со временем.

«Пугачева может пообщаться с властными структурами, она может поучаствовать в каком-то мероприятии, как «свадебный генерал», то есть, как светская дива просто появится и, не предпринимая никаких действий, лишний раз напомнит о себе, то есть сделает такой шажочек в сторону нашей страны, в сторону своего возвращения», — объяснил Рудченко.

Он также добавил, что певица не будет возвращаться к концертной деятельности в России, поскольку она находится «не в той форме» как артистка. Однако игра для восстановления репутации может быть долгой, отметил продюсер.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов до этого говорил, что Алла Пугачева 15 апреля приедет в Россию. Дворцов пояснил, что посещение певицей России связано не только с приходящимся на 15 апреля днем ее рождения, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». По словам продюсера, «это информация из первых уст».

Ранее концертный директор Пугачевой назвала неправдой сообщения о ее возвращении.

 
