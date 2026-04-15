Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Бойцы «Горыныча» ликвидировали украинских диверсантов под Константиновкой

Бойцы подразделения УФСБ «Горыныч» уничтожили в Константиновке Донецкой Народной Республике (ДНР) три группы украинских диверсантов, которые готовили засады для российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что украинские силы были выявлены и ликвидированы благодаря операторам беспилотников, которые отследили маршрут полета и нанесли удары по местам расположения боевиков. Кроме того, бойцы уничтожили тяжелый беспилотник «Бабу-ягу» вооруженных силу Украины (ВСУ) используемый для доставки провизии противнику.

В ФСБ добавили, что в операции по ликвидации участвовала также 4-я бригада группировки войск «Юг».

В марте украинские военные пытались прорваться прорваться в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду. Диверсантам необходимо было пополнить дефицит патронов, поэтому они попробовали зайти на окраину города. Отмечается, что трое переодетых военных были обнаружены у реки Оскол, а остальные — у границ города. Там они обходили разбитую военную технику, забирали уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами, чтобы в дальнейшем использовать их для проведения атак. В результате все диверсанты были уничтожены с помощью дронов.

Ранее под Купянском уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии, воевавшего за ВСУ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!