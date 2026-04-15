Бойцы подразделения УФСБ «Горыныч» уничтожили в Константиновке Донецкой Народной Республике (ДНР) три группы украинских диверсантов, которые готовили засады для российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что украинские силы были выявлены и ликвидированы благодаря операторам беспилотников, которые отследили маршрут полета и нанесли удары по местам расположения боевиков. Кроме того, бойцы уничтожили тяжелый беспилотник «Бабу-ягу» вооруженных силу Украины (ВСУ) используемый для доставки провизии противнику.

В ФСБ добавили, что в операции по ликвидации участвовала также 4-я бригада группировки войск «Юг».

В марте украинские военные пытались прорваться прорваться в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду. Диверсантам необходимо было пополнить дефицит патронов, поэтому они попробовали зайти на окраину города. Отмечается, что трое переодетых военных были обнаружены у реки Оскол, а остальные — у границ города. Там они обходили разбитую военную технику, забирали уцелевшие мины и цинковые контейнеры с патронами, чтобы в дальнейшем использовать их для проведения атак. В результате все диверсанты были уничтожены с помощью дронов.

Ранее под Купянском уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии, воевавшего за ВСУ.