ФСБ сообщила о задержании организаторов площадки, помогавшей уходить от налогов

Сотрудники ФСБ задержали организаторов крупнейшей площадки, которая помогала компаниям уходить от уплаты налогов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Задержанные организовали в Московском регионе площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. По данным ФСб, на этой площадке были сделаны фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.

Группа лиц контролировала сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот, заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

До этого «Коммерсантъ» писал, что клиентами этой теневой площадки, которая действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Белгороде и других городах, были крупные производственные и строительные компании, в том числе с участием государства. По информации издания, организаторы этой площадки также обеспечивали «крышу» незаконным услугам».

Ранее Путин призвал бороться с теневым сектором экономики.